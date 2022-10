Uma dieta saudável e equilibrada é baseada na quantidade ideal de proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcio, vitaminas e outros minerais, que ofereçam energia e disposição, estimulem o sistema imunológico e previnam doenças. Porém, de acordo com a coordenadora do curso de Nutrição da Unic, Alessandra Seleri, manter uma alimentação saudável também depende da qualidade e da segurança dos alimentos ingeridos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos, cerca de 600 milhões de indivíduos no mundo adoecem e 420 mil morrem em decorrência de doenças transmitidas por alimentos (DTA). Dados do Ministério da Saúde apontam que o local com maior taxa de ocorrências de contaminações é dentro de casa.

A especialista explica que existem procedimentos fundamentais para garantir uma refeição saborosa, segura e livre de impurezas. “A higienização dos alimentos compreende a lavagem correta, seguida de molho por 15 minutos, em soluções à base de hipoclorito de sódio — também conhecido como água sanitária”, orienta.

Durante a preparação, seja ela caseira ou em ambientes profissionais como restaurantes, é importante ter atenção, pois é possível evitar riscos de contaminação cruzada ou disseminação de bactérias e doenças, com as medidas adequadas.

Confira, a seguir, as etapas para o correto manuseio e armazenamento dos alimentos:

Higiene

A limpeza é um aspecto fundamental e deve estar presente durante todo o processo. Antes de iniciar os preparos, lembre-se de lavar bem as mãos, os equipamentos e utensílios como facas, tábuas e panelas, além de higienizar com cuidado o local onde os alimentos serão manipulados e os alimentos, principalmente, se o consumo for de frutas e vegetais crus.

Sanitização

Esse processo deve ser utilizado para todos os alimentos que serão consumidos crus e é fundamental para redução do número de microrganismos. Após a limpeza os ingredientes devem ficar de molho em solução clorada. Pode-se usar hipoclorito, encontrado em supermercados (usar diluição recomendada pelo fabricante), ou água sanitária que tenha 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio na sua composição. Nesse caso a diluição é 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água.

Em seguida, o indicado é deixar os ingredientes por 10 ou 15 minutos na mistura. Após a pausa é necessário fazer o enxague em água corrente, para retirar todo o resíduo da solução. No caso das frutas sensíveis, elas devem permanecer na solução por apenas 5 minutos.

Separe alimentos crus e cozidos

Procure trabalhar com alimentos crus em superfícies diferentes, além de higienizar os utensílios a cada manuseio. Outra recomendação é separar os recipientes de armazenamento para evitar a contaminação cruzada. Então, alimentos crus e cozidos juntos nem pensar!

Temperatura

Completar a etapa de cozimento é essencial para evitar contrair doenças. Por isso, é recomendado ferver os alimentos a uma temperatura acima de 70º C, pois é capaz de matar a maior parte dos micróbios presentes.

Armazenamento

A durabilidade dos alimentos também depende do modo como são conservados. Por isso, siga a recomendação de temperatura indicada para cada tipo de produto, em casos de cozidos e/ou perecíveis, busque refrigerá-los rapidamente.

Procedência

Outro ponto importante é levar em consideração a trajetória do alimento até o prato, por isso, a recomendação é dar preferência aos fornecedores e fabricantes que fazem o processo o mais transparente possível. Durante a compra, selecione alimentos seguros e frescos, leia as embalagens e rótulos para entender o tipo de conservação e a indicação de consumo do produto e fique atenta as validades destes.

Dia Mundial da Alimentação Saudável

Anualmente, no dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação Saudável com intuito de refletir a respeito do quadro da alimentação mundial. A criação dessa data foi escolhida para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em 1945. O objetivo principal da organização é alcançar a segurança alimentar de todos e garantir que as pessoas tenham acesso regular a alimentos de qualidade suficientes para se levar uma vida ativa e saudável.