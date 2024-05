A dois dias da grande premiação das empresas escolhidas pelo público no 14º Prêmio Acir de Destaque Empresarial, equipes do A TRIBUNA continuam trabalhando para produzir a Revista Oficial do evento.

Com cobertura completa, depoimentos de empresários e autoridades, flashes e retrospectiva do prêmio mais desejado e aguardado pela classe empresarial de Rondonópolis, a revista oficial é uma oportunidade única de eternizar o importante momento.

Produzida por meio da parceria do A TRIBUNA com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), a Revista Destaque Empresarial é o único material oficial impresso sobre o prêmio, que está em sua 14ª edição.

A publicação é o único material oficial impresso sobre o prêmio, que está em sua 14ª edição, e que terá sua versão digital disponibilizada no site www.atribunamt.com.br e também no site www.acirmt.com.br

Para os empresários, a diretora comercial do A TRIBUNA, Rosana Logrado, reforça que a revista “é uma oportunidade ímpar para aproveitar o momento único e especial e mostrar a todos a marca campeã. Uma forma de eternizar a premiação”.

Para a edição 2024, a diretora comercial reforça que, além da revista impressa, o conteúdo estará disponível em várias plataformas: revista digital no site A Tribuna MT; e arquivo pdf disponível para download no site da ACIR e no A Tribuna MT; bem como posts exclusivos no site atribunamt.com.br; divulgação nas redes sociais do A Tribuna e Acir; e compartilhamentos no WhatsApp.