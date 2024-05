A Prefeitura de Rondonópolis conseguiu ontem, aos 45 minutos do segundo tempo, a emissão, pelo Ministério da Previdência, da renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) por mais seis meses.

Isto é, o documento emitido tem validade de 17 de maio até o próximo dia 13 de novembro. “Já está tudo certo. O CRP foi emitido hoje (ontem) e o município já consta como situação regular no site do Ministério”, respondeu a prefeitura à reportagem.

O Certificado de Regularidade Previdenciária é o documento que comprova que o município está de acordo com as normas definidas pelo Regime da Previdência Social e atende as diretrizes previdenciárias dos servidores públicos.

Sem o CRP, o município pode ficar impedido de firmar convênios e receber repasses de recursos federais, afetando assim vários serviços para a população.

Como o A TRIBUNA noticiou ontem, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, havia externado a sua preocupação com a renovação do CRP, já que a prefeitura tinha até esta sexta-feira para regularizar as pendências. Caso contrário, seria suspenso.

SECRETÁRIOS CONVOCADOS

Embora o CRP esteja renovado, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara Municipal, vereador Guinancio (PSDB), disse que a convocação dos secretários municipais de Finanças e Gestão de Pessoas, Rodrigo Silveira Lopes, e Carla Gonçalves de Carvalho, respectivamente, está mantida.

Os dois estão convocados para comparecer na reunião da Ordem do Dia, na próxima terça-feira (21). “O CRP foi emitido. Ótimo! A pressão deu certo. Só que o cálculo autorial continua irregular. Então, virão até a Câmara na terça-feira [secretários] e terão de explicar como vai resolver esta situação”, disse, lamentando que a gestão comandada pelo prefeito Zé do Pátio “faz tudo pela metade”.

Conforme o tucano, esta questão do cálculo autorial se encontra assim por ‘teimosia’ do prefeito. “Mais uma vez, ele não aceitou os cálculos feitos pelo Impro e quis fazer do jeito dele. Viu que não daria certo e tinha que ser igual do Instituto. Então, agora ele (Pátio) terá que mandar para Câmara uma lei com este cálculo autorial para resolver esta situação de irregularidade”, explicou Guinâncio.