No bairro Alfredo de Castro, a Saúde informou que a imunização será feita no ônibus da pasta que estará no bairro. As pessoas poderão se vacinar contra a influenza. A vacina estará disponível para toda a população com idade a partir dos seis meses.

Da mesma forma, com vacina da gripe e demais do calendário vacinal disponíveis, o mutirão ocorre no posto de saúde do Verde Teto; no posto de saúde do Mathias Neves; e, no posto de saúde do bairro Jardim Pindorama.

A superintendente de Vigilância em Saúde do Município, Vânia Scapini, explicou que a intenção é dar continuidade em mutirões como esse nos próximos sábados em outras regiões da cidade. A Secretaria de Saúde pretende, com a ação, ampliar a quantidade de imunizados, uma vez que os índices de vacinação em Rondonópolis estão abaixo das metas.