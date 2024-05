Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, o União Esporte Clube busca a sua primeira vitória na competição neste sábado (18), contra o Real Brasília (DF). Válida pela quarta rodada, o confronto será disputado a partir das 18h, no Luthero Lopes.

Após três empates seguidos, o Colorado é o vice-lanterna do Grupo A5, ao lado do Mixto, com três pontos conquistados. O lanterna é o adversário deste sábado. O Real Brasília ainda não somou pontos.

No topo da tabela está o líder Brasiliense (DF), que contabiliza seis pontos; depois, Iporá (GO) e CRAC (GO), com cinco cada; e o Capital (TO), com quatro.

A classificação do Vermelhinho para o mata-mata ainda não está ameaçada. Porém, em caso de um novo tropeço, pode se complicar. Isto porque, pelo regulamento da Série D, somente os quatro primeiros de cada grupo avançam de fase.

Ao longo da semana, o treinador Luciano Dias treinou forte com os jogadores e também buscou trabalhar o psicológico dos atletas, já que o time vem de uma sequência de cinco partidas sem vitórias, incluindo aí as duas derrotas, por 1 a 0, para o Cuiabá, na decisão do título do Estadual deste ano.

O treinador tem algumas baixas na equipe. O volante Geandro está fora da partida, por não estar 100% recuperado de lesão, assim como também o goleiro Kaio e o atacante Canhoto, que devem ser preservados.