Depois de uma trégua nesta semana, o calor voltou a Rondonópolis e deve continuar marcando os próximos dias. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de dias quentes pela frente, porém com temperaturas amenas pela madrugada e manhã a partir deste domingo (19).

Além disso, os dias devem seguir secos, sem previsão de chuvas.

Para este sábado (18), o Inmet prevê temperatura variando entre máxima de 36ºC e mínima de 19ºC. O sábado deve ser ensolarado com poucas nuvens e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode variar entre 100% e 20%.

Neste domingo (19), o dia deve seguir quente com temperatura máxima podendo chegar a 35ºC. Pela manhã, no entanto, o clima fica ameno, com a temperatura mínima prevista de 17ºC.