Em casa, no trabalho, durante festas e confraternizações, sempre que nos comunicamos oralmente, as cordas vocais entram em ação para produzir a voz. O Dia Mundial da Voz, celebrado nesta terça-feira (16), é uma ação global de conscientização para alertar a população sobre os cuidados necessários para preservar a saúde vocal.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registrou 7.790 novos casos de câncer de laringe em 2022, doença que afeta diretamente a habilidade vocal.

Além de problemas de saúde, Danilo Carvalho Guimarães, médico otorrinolaringologista do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, alerta que hábitos rotineiros simples, como a ingestão de água, podem impactar a voz.

“A hidratação e ingestão de água por via oral é comprovadamente importante para preservação de uma boa qualidade vocal. Além de benefícios sobre a vibração das pregas vocais e qualidade vocal, ainda reduz o atrito das pregas vocais com um muco menos denso durante a fonação. As pausas para ingestão de água evitam o abuso contínuo e a ocorrência do pigarro por ressecamento”, explica.

Quais ações do dia a dia podem prejudicar a voz?

Cuidar da saúde vocal requer atitudes básicas, mas o fato de situações comuns, que acontecem repetidamente ao longo dos dias, gerarem desgaste nas cordas vocais, torna ainda mais importante estar alerta para o assunto. De acordo com Danilo, estes seis hábitos podem fragilizar a saúde da voz:

Tossir frequentemente;

Pigarrear;

Falar muito rápido, alto, forte ou gritar;

Falar sussurrando, sem respirar ou enquanto inspira;

Viver em ambientes familiares ou trabalhar em locais muito ruidosos;

Fumar ou viver em ambiente de fumantes.

No Brasil, o uso de cigarro eletrônico cresceu 600% nos últimos seis anos e, segundo o Ipec, instituto de pesquisas, o país tem quase três milhões de adultos usuários do item.

No entanto, Danilo alerta que “para cuidar da saúde da voz, é preciso evitar hábitos como o uso recorrente de vapes, tabaco, narguilé e também o uso recreativo de maconha”.

O otorrinolaringologista ainda aponta que a “ingestão de bebidas alcoólicas ou bebidas muito quentes” também pode ocasionar problemas vocais.

Quais doenças podem afetar a saúde da voz?

“É importante acompanhar com profissionais da saúde e buscar tratamento sempre que apresentar qualquer alteração ou sintoma vocal”, aconselha Guimarães. Isso porque doenças respiratórias simples como rinites, resfriados, gripes, laringites inflamatórias são problemas que fragilizam a voz.

Além do câncer laríngeo e de doenças infecciosas da laringe, o médico destaca que problemas gástricos como o refluxo gastroesofágico e doenças tireoidianas precisam de acompanhamento considerando também o impacto na saúde vocal, pois são potencialmente nocivos.

5 passos básicos para cuidar da voz

Neste Dia Mundial da Voz, confira os cuidados básicos indicados pelo otorrinolaringologista para proteger sua saúde vocal: