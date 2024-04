Pelo menos três ex-presidentes da Câmara Municipal têm projetos para retornar ao Legislativo nas eleições municipais deste ano, a começar pelo ex-vereador Fulô, seguido por Ibrahim Zaher e Rodrigo da Zaeli.

Lourisvaldo Manoel de Oliveira, o Fulô, já conquistou seis mandatos na Câmara Municipal. Ele, que na legislatura anterior chegou a assumir como titular por 120 dias, na eleição de 2020 ficou como terceiro suplente do MDB, com 837 votos. Agora, ele consta na lista de pré-candidatos do MDB, por onde ensaia buscar retornar à Câmara.

Outro ex-presidente que deve tentar retornar à Câmara Municipal é Rodrigo da Zaeli, que presidiu a mesa diretora entre 2017 e 2018 pelo PSDB. Na eleição passada, ele optou por não buscar nas urnas um terceiro mandato no legislativo rondonopolitano.

Na eleição geral de 2022, já fora do PSDB, Zaeli se candidatou para deputado federal pelo PL, por onde ele agora tentará voltar a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal.

Outro ex-presidente da Câmara que está com o nome na lista de pré-candidatos a vereador este ano é o empresário Ibrahim Zaher. Eleito pelo PSD em 2012, ele comandou a Casa de Leis nos dois primeiros anos da legislatura 2013 a 2016.

Por questões de saúde, acabou se afastando da vida pública, não disputou a reeleição. Em 2020, filiado ao PSB, ele se candidatou a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo empresário Thiago Muniz, pelo extinto DEM. A dupla terminou na quarta colocação o pleito.

Desta vez, disposto a voltar à Câmara Municipal, Ibrahim se filiou ao MDB, onde está com o nome colocado como um dos seus pré-candidatos a vereador.