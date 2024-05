Nesta quarta-feira (8/5), o Governo Federal lançará um programa de financiamento de frota de ônibus elétricos para os municípios. A iniciativa integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e foi uma proposta elaborada e apresentada pelo Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) ao Ministério das Cidades.

O novo programa, que apresenta um modelo de funcionamento inédito no país, fornecerá financiamento a juros reduzidos para que as prefeituras adquiram ônibus menos poluentes, elétricos ou Euro VI.

Ao apoiar diretamente os municípios, e não as empresas concessionárias do transporte público, como vem sendo feito até agora, o programa permitirá às prefeituras o controle da frota.

“Com isso se estabelece uma nova forma de gestão, e isso pode ajudar a controlar a qualidade do serviço e até reduzir a tarifa”, afirma Rafael Calabria, coordenador do programa de Mobilidade Urbana do Idec.

O Idec estará presente no ato de lançamento, às 10h, no Palácio do Planalto, e irá acompanhar a operacionalização do programa.