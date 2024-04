As péssimas condições estão afastando os frequentadores do local. Hoje, poucas pessoas se arriscam a caminhar ou a fazer passeios de bicicleta.

A situação também é de abandono na ciclofaixa, que nem sinalização tem mais. Há ainda trechos com entulhos e restos de galhos de árvores. Em alguns pontos, o mato já começa a avançar sobre a pista.

Frequentadores da avenida relatam que a pista de caminhada está tomada pelo matagal e em vários pontos é impossível caminhar por ela. Além disso, está danificada e com buracos, o que pode ocasionar acidentes a quem caminha por lá.

O descaso da prefeitura com a manutenção dos espaços públicos agora está expulsando os desportistas da pista de caminhada e da ciclofaixa da Avenida Otaviano Muniz, na Vila Goulart.

De point ao esquecimento

A Avenida Otaviano Muniz é uma das mais novas da cidade, inaugurada em 2016 pelo ex-prefeito Percival Muniz e, por contar com pista de caminhada e ciclofaixa em uma região às margens do Rio Vermelho, nas proximidades do Parque Municipal Natural de Rondonópolis e muito verde, se tornou um dos principais “points” para práticas de atividades físicas e lazer.

Por um período, a via chegou a ser fechada para o tráfego de veículos pela prefeitura aos domingos para receber a população e atraia um grande público.