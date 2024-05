No Brasil, a cada 21 segundos uma mulher dá à luz, totalizando mais de 320 partos por hora em território nacional. Atualmente os partos são feitos de duas formas no país: o parto vaginal, popularmente conhecido como “parto normal”, e o parto cesariano, que ocorre por meio de um procedimento cirúrgico.

Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomende que apenas 15% dos partos sejam não naturais, a taxa de cesáreas no Brasil é de 55%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que leva o país ao segundo lugar no ranking dos que mais fazem esse tipo de procedimento no mundo.

O número é ainda maior quando se trata do sistema privado de saúde, no qual a cesárea é a opção em 86% dos partos, segundo dados do Ministério da Saúde.

De acordo com a profissional da área de Ginecologia e Obstetrícia da rede AmorSaúde, Dra. Ana Barzan, o tipo de parto deve ser decidido de forma conjunta entre a mãe e o médico que acompanha o pré-natal, levando em consideração todas as questões individuais de cada gestante.

“A decisão é sempre discutida em conjunto com a gestante, porém há casos em que a indicação de determinado parto é mais relevante, como em situações em que a vida da mãe e/ou do bebê corre risco e a cesárea é a opção para segurança”, afirma a profissional da maior rede de clínicas médico-odontológicas do Brasil.

Para decidir sobre o tipo de parto, a médica explica que a avaliação é feita individualmente, levando em conta a vontade da gestante, comorbidades que ela possa apresentar, estado de saúde da mãe e do bebê, posição em que o bebê se encontra na barriga, quantidade e tipos de partos anteriores da gestante, entre outros fatores como o peso do bebê.

O medo da dor costuma ser um dos maiores imperativos para decidir qual tipo de parto é preferível pela gestante.

“Na cesárea, a mãe não sente a dor durante o parto, já que está anestesiada do abdômen para baixo. O que poucos sabem é que, no parto vaginal há a possibilidade, quando permitido e oferecido pelo serviço, de realizar a analgesia de parto, que seria uma ‘anestesia mais fraca’. Assim, a dor da mãe é aliviada, porém não totalmente cessada, de modo que ela possa continuar a sentir as contrações e identifique o momento correto de realizar o parto, não prejudicando o nascimento do bebê de forma saudável e por via vaginal”, explica a médica.

Benefícios, desvantagens e possíveis complicações de cada tipo de parto

Cada tipo de parto apresenta benefícios distintos, desvantagens e possíveis complicações, que devem ser entendidos para ajudar as mulheres a fazerem escolhas adequadas às suas circunstâncias. A profissional de Ginecologia e Obstetrícia da rede AmorSaúde aponta quais são algumas das principais especificidades do parto vaginal e da cesárea; confira:

Parto normal

Benefícios: entre os benefícios do parto vaginal estão a recuperação mais rápida; a produção de leite, já que este tipo de parto induz a liberação de ocitocina; o contato pele a pele entre mãe e bebê e a possibilidade de amamentação imediata, além de uma menor chance de problemas respiratórios no recém-nascido.

Possíveis complicações:

Desproporção céfalo-pélvica , quando há dilatação total, porém o bebê não passa pela pelve. “Aqui a indicação é a cesárea de emergência”, ressalta a Dra. Ana Barzan.

, quando há dilatação total, porém o bebê não passa pela pelve. “Aqui a indicação é a cesárea de emergência”, ressalta a Dra. Ana Barzan. Fratura de clavícula , quando há complicação na liberação dos ombros do bebê durante a passagem no canal de parto, havendo manobras que podem ser realizadas para liberação.

, quando há complicação na liberação dos ombros do bebê durante a passagem no canal de parto, havendo manobras que podem ser realizadas para liberação. Lacerações graves do períneo (3º grau), que podem atingir músculos específicos de esfíncteres, levando à incontinência fecal e urinária. Neste caso, a correção indicada é sutura ou colpoperineoplastia.

(3º grau), que podem atingir músculos específicos de esfíncteres, levando à incontinência fecal e urinária. Neste caso, a correção indicada é sutura ou colpoperineoplastia. Restos placentários , quando a placenta não sai completamente, necessitando de curetagem pós-parto.

, quando a placenta não sai completamente, necessitando de curetagem pós-parto. Hemorragias por atonia uterina , com correção medicamentosa ou cirúrgica, se não houver resposta.

, com correção medicamentosa ou cirúrgica, se não houver resposta. Hematoma de períneo, quando rompe algum vaso durante o parto.

Parto cesárea