Os rondonopolitanos estão mobilizados para arrecadar doações que serão enviadas para o Rio Grande Sul, que foi fortemente atingido pelas chuvas nos últimos dias.

A Campanha Ação Solidária Emergencial em prol do RS, que é coordenada pela Diocese de Rondonópolis e conta com a participação de empresas, entidades e sindicatos locais, teve início no sábado (4) e tudo o que for arrecadado deve ser transportado na próxima sexta-feira (10) até Porto Alegre, capital do estado gaúcho.

As doações estão sendo recebidas no Centro de Eventos da Paróquia Santa Terezinha, no bairro Jardim Belo Horizonte, das 7h às 21h, e na Cáritas Diocesana, na Vila Operária, das 8h às 19h.

Também integrando a ação solidária, os clubes da cidade, de forma conjunta, União Esporte Clube, Academia e REC, junto ao Rotary, além do Sindicato Rural, estão recebendo doações.

Quem for doar pode levar os produtos até o CT do União, no CIST, ou até o Sindicato Rural. Na Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir), as doações também são recebidas.

O organizador da ação solidária, o empresário Miguel Weber, destacou que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul pede, principalmente, neste primeiro momento, a doação de água, cobertores e colchões. “Essa é a principal necessidade nesse momento”, pontua.