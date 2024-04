Repaginado e focado em ser uma fonte de revelação de novos talentos, o Rondonópolis Esporte Clube (REC), na tarde deste sábado (27), dará o pontapé inicial ao seu projeto de voltar à elite do futebol mato-grossense no próximo ano. O clube, que está sob a gestão de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), encara na estreia da segunda divisão estadual, às 15h, no Estádio Municipal Luthero Lopes, o Ação Santo Antônio.

“Estamos de volta e vamos brigar por uma das duas vagas de acesso para o campeonato da primeira divisão do próximo ano”, atesta o médico Diógenes Carvalho, que responde pela presidência do REC.

No sábado passado, a equipe realizou um amistoso contra o União, que também estreia hoje na Série D do Brasileiro, fora de casa, diante do Iporá (GO). A partida terminou empatada sem gols.

Para a disputa da Série B, o plantel terá uma mescla entre jogadores mais experientes e jovens com menos de 20 anos, já que um dos focos do novo projeto do REC é ser uma fonte permanente de revelação de talentos.

Além da Série B, o clube também disputará o Estadual Sub-20, que começará na sequência. Nestas duas competições, o REC será comandado pelo técnico Marcelo Moreira, que treinava o Sub-20 do Nova Mutum.

“Contratamos o Marcelo para cuidar desta transição da base para o profissional. Neste primeiro momento, ele vai cuidar do Sub-20 e do profissional, até porque os campeonatos serão realizados quase que ao mesmo tempo. Queremos ir bem nas duas competições, conquistando o acesso à primeira divisão e também vaga na Copa São Paulo no próximo ano”, aponta Diógenes.