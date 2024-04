O União Esporte Clube estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado (27), quando enfrenta o Iporá (GO), fora de casa, no Estádio Ferreirão, às 14h.

A partida, disputada em solo goiano, marca o início do sonho colorado de acesso à Série C no ano que vem. A competição nacional conta com 64 clubes, divididos em oito grupos, regionalizados, com oito clubes cada. O Vermelhinho está no Grupo A5 e enfrenta, além do Iporá, o Mixto, Anápolis, Brasiliense, CRAC, Capital-TO e Real Brasília.

O treinador Luciano Dias deve mandar a campo, para começar o duelo, a base da equipe que terminou como vice-campeã do Mato-grossense deste ano.