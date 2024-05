Depois de empatar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, em 2 a 2 com o Iporá (GO), o União Esporte Clube faz a sua primeira partida em casa pela competição neste sábado (4). A partir das 18h, o Vermelhinho recebe o Capital (TO) no Estádio Municipal Luthero Lopes.

O treinador Luciano Dias terá à disposição três reforços contratados para a disputa do torneio nacional da quarta divisão. Os atacantes Erick, Deivid e Toninho estão regularizados junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e liberados para jogar.

Já o atacante Jean Patrick, anunciado na quarta-feira como o quarto reforço do Colorado para a disputa da Série D, ainda não está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não vai para o confronto.