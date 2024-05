A prefeitura marcou, para o próximo dia 6 de junho, a licitação para contratar a empresa ou consórcio para fornecer e instalar novos semáforos na região central de Rondonópolis, com preço menor e projeto alterado.

Diferente da licitação anterior que foi cancelada pelo próprio município em agosto do ano passado, o projeto atual prevê a instalação de 69 novos semáforos na região central e retirada e reinstalação dos atuais, mas sem a tecnologia que ficou conhecida como “semáforos inteligentes”.

O custo dos novos semáforos também foi alterado: anteriormente orçado em R$ 16 milhões, os semáforos agora devem custar em torno de R$ 6 milhões.

Conforme as informações constantes no edital de licitação, os semáforos novos devem ser de aço galvanizado, com lâmpadas de Led e com espaço para câmeras. Os equipamentos devem ser instalados no quadrilátero central da cidade em todos os cruzamentos que já contam com sinalização semafórica.

O projeto prevê ainda a retirada dos semáforos atuais da região central e a reinstalação destes em outras vias da cidade. O edital, contudo, não pré determina quais os cruzamentos e em quais bairros esses equipamentos retirados do quadrilátero central serão instalados.