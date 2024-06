O convite foi feito durante encontro suprapartidário de apoio à pré-candidatura do emedebista, realizado na sede da Uramb, no último dia 6.

A declaração do senador ocorre dias após a deputada Janaína Riva (MDB), que é nora dele, convidá-lo para vir apoiar a pré-candidatura a prefeito do deputado Thiago Silva, pelo MDB.

Ressaltou que Ferreira é “extremamente preparado” e “conhece bem a realidade de Rondonópolis, principalmente dos mais humildes”. “Tenho certeza que será um excelente prefeito e vai contar com o apoio do maior partido do Brasil (PL), do presidente Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, além de todos companheiros da bancada do PL”, completou.

Por meio de vídeo gravado para o programa, o senador foi taxativo. “Quero deixar claro, de forma bem cristalina, o meu apoio e o apoio do PL Nacional, Estadual e Municipal para a pré-candidatura única do nosso companheiro deputado Cláudio a prefeito de Rondonópolis”.

Principal liderança do PL em Mato Grosso, o senador Wellington Fagundes, que se licenciou esta semana do cargo para tratamento de saúde, rompeu o silêncio e sinalizou, publicamente, apoio à pré-candidatura do deputado estadual Cláudio Ferreira a prefeito de Rondonópolis.

Os rumores do distanciamento entre Wellington e Cláudio começaram logo após a filiação do parlamentar ao PL na condição de pré-candidato a prefeito, ocorrida no início de outubro do ano passado, com a presença do presidente nacional da legenda, Waldemar da Costa Neto.

A partir daí, a sigla viveu um clima de “racha interno” entre os filiados mais antigos ligados ao senador Wellington Fagundes e aqueles que seguem o deputado Cláudio Ferreira, que acabou assumindo, no início deste ano, a direção do PL municipal, no lugar do contador Jean Lino. Ligado ao senador, Lino deixou em seguida o partido e foi apoiar Thiago.

Wellington e Cláudio, desde então, vinham se mantendo distantes um do outro. O próprio senador, em entrevista recente a um veículo da capital, citou candidaturas prioritárias pela sigla no Estado, como Cuiabá, Várzea Grande e Sinop, mas não mencionou Rondonópolis.