Após reportagens do A TRIBUNA, com a demanda apresentada por empresários e defendida pelo vereador Adonias Fernandes (MDB), a Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) marcou uma reunião com a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat) para tratar do estacionamento nas ruas marginais da Avenida dos Estudantes.

A reunião deve ocorrer nesta segunda-feira (17), às 16h, no auditório da Acir e contará com a presença da secretária de Transportes e Trânsito, Priscila Paiva, e a presidente interina da Acir, Denise Freitas.

Conforme a entidade, será apresentada na reunião a proposta de implantação de estacionamento nas vias marginais da Avenida dos Estudantes, que visa melhorar a trafegabilidade, reduzir o risco de acidentes e atender às necessidades da classe empresarial da região, como vêm enfatizando as reportagens veiculadas pelo A TRIBUNA.

“Acreditamos que a criação de novos espaços de estacionamento é essencial para a segurança e a eficiência do trânsito na área, além de beneficiar diretamente os comerciantes e empresários locais”, afirmou Denise Freitas.