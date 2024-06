Este montante, se confirmado, é 25% superior ao que foi disponibilizado no plano do ano passado, que ficou em R$ 435 bilhões, sendo R$ 272,1 bilhões para custeio e comercialização, além de R$ 92,1 bilhões para investimento e outros R$ 71 bilhões à agricultura familiar.

No entanto, a informação já ventilada pela imprensa é de que deverá ser o maior da história, com a destinação de R$ 540 bilhões para custeio e investimentos aos grandes, médios e pequenos agricultores brasileiros.

A segunda visita de Lula a Rondonópolis, no seu terceiro mandato como presidente da República, conforme apuração da reportagem, estaria sendo articulada pelo assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti, que tem o seu nome colocado como pré-candidato a prefeito de Rondonópolis.

“Vem si”, sustentou o petista à reportagem do A TRIBUNA. No entanto, Girotto evitou dar mais detalhes sobre como se daria esta visita e se ficaria restrita apenas ao ato de governo ou se teria também alguma outra atividade política na cidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve vir a Rondonópolis, no próximo dia 26 de junho, para o lançamento do Plano Safra 2024/2025. A informação foi confirmada ontem pelo presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girroto.

Além do valor mais alto, a promessa é de que o plano para a próxima safra deverá ter taxas de juros menores que as praticadas agora, atendendo assim os pedidos do setor.

A vinda de Lula a Rondonópolis, caso se confirme, ocorrerá em meio ao período conturbado pelo qual passa o Ministério da Agricultura, com a saída do secretário de Políticas Agrícolas da pasta, o ex-deputado por Mato Grosso, Neri Geller (PP), em meio ao escândalo do leilão de arroz importado, que foi anulado por conta da repercussão das denúncias de supostas irregularidades.