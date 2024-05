A América Latina Logística (ALL) S/A está requerendo, na Justiça, a desapropriação de parte de uma área da Fazenda Lago Azul, que pertence ao Grupo WAF Administradora de Empresas LTDA para executar o projeto de expansão dos trilhos da ferrovia de Rondonópolis até o norte do Estado. A WAF tem o senador Wellington Fagundes (PL) como um dos seus sócios-proprietários.

Como já noticiou o A TRIBUNA, a Justiça de Mato Grosso concedeu, em meados de março, uma liminar favorável ao grupo WAF, que embargou a construção da linha férrea dentro do domínio da fazenda Lago Azul, que faz divisa com o 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). A decisão foi do juiz da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, João Filho de Almeida Portela.

Na ação de manutenção de posse, em que pediu tutela de urgência na Justiça, a WAF reclamou que não recebeu nenhum tipo de aviso para a execução do serviço.

Observou ainda que a sua propriedade, de aproximadamente 121 hectares, ao ser ‘invadida’, teve parte da cerca e pastagens danificadas. Além disso, comentou que adentraram na reserva legal e de preservação permanente da fazenda Lago Azul.