Mais de 36,8 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, que estão concluindo o Ensino Médio na modalidade regular ou de Educação de Jovens e Adultos, estão aptos a participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

As inscrições para a prova, que é a mais importante forma de ingresso do Brasil para os estudantes que sonham em conseguir uma vaga em universidades públicas, vão de 27 de maio a 7 de junho.

Dos 36.816 estudantes aptos a se inscrever, 17.342 participam do projeto Pré-Enem Digit@l MT, o curso preparatório promovido pela Secretaria de Estado de Educação.

Na avaliação do secretário de Educação, Alan Porto, o curso aumenta as chances de bons resultados nas provas que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

“Além do material de estudo de rotina, os participantes do Pré-Enem Digit@l MT receberam o kit material com 12 livros e quatro cadernos contendo exercícios simulados. Durante os nove meses do curso, os alunos participam dos aulões presenciais, online, aulas de Redação Nota 1000, simulados e uma aula especial intercalando as provas do Enem, garantindo uma excelente preparação para a prova”, destacou o secretário de Educação, Alan Porto.

Em sua avaliação, com um material de estudo de qualidade e aulas dinâmicas, os estudantes terão a oportunidade de se preparar de forma mais eficiente e competir de igual para igual com os demais candidatos.

“A Seduc tem compromisso com a educação e o futuro dos jovens do Estado”, completou, ao destacar que já foram investidos R$ 13,9 milhões na aquisição do material, além de R$ 1,6 milhão para o fornecimento de lanche nos aulões e aulas presenciais.

O Pré-Enem Digit@l MT faz parte da Política ‘Projetos Pedagógicos Integrados’, uma das 30 políticas educacionais que compõem o Plano EducAção 10 Anos, que visa colocar a rede estadual entre as cinco redes mais bem avaliadas no país até 2032.

Enem 2024

Para se inscrever, o estudante precisa ter cadastro na plataforma gov.br, o login único dos serviços digitais do governo federal.

O valor da taxa é de R$ 85 e pode ser pago até 12 de junho. O pagamento pode ser feito por meio de PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, como também por meio de boleto bancário.

A participação no Enem é gratuita para quem está no terceiro e último ano do ensino médio da rede pública.

Assim como para quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica com registro no CadÚnico.

Com o programa Pé-de-Meia, estudantes beneficiados pela política pública ainda receberão R$ 200 após participarem das provas do Enem.

Apesar do Enem ser voltado para os estudantes que estão concluindo o Ensino Médio, ele pode ser feito por qualquer pessoa que já concluiu o Ensino Médio, de qualquer faixa etária.

Cronograma