O presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girotto, disse ontem ao A TRIBUNA que a pré-candidatura do empresário e assessor do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Ernesto Augustin, o Teti (PT), é o “plano A” da sigla à corrida sucessória em Rondonópolis.

“O PT mantém a pré-candidatura do Teti. Inclusive, já está programado para ele se desincompatibilizar do seu cargo em julho, dentro do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para a função de assessoria que ocupa”, comentou o dirigente petista, afastando os rumores de que o empresário não estaria disposto a participar do pleito eleitoral deste ano.

Estas especulações, no entanto, surgem no momento em que o empresário, que vinha sendo bastante eloquente em relação ao pleito deste ano, de repente se calou, justamente após vazar para a imprensa de que ele teria ficado irritado com a maneira pela qual o prefeito Zé Carlos do Pátio vem conduzindo a construção da coalização de partidos de esquerda e centro-esquerda, as chamadas forças progressistas, com vistas às eleições.

Girotto admitiu que, realmente, houve uma insatisfação de Teti com relação ao tratamento dado pelo grupo do prefeito. No entanto, o petista minimizou este “sumiço” de Teti nas últimas semanas, alegando que foi motivado pela sua agenda no Ministério da Agricultura, onde participou de missões internacionais.