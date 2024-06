Com a vitória, o Vermelhinho entrou de vez na briga por uma vaga na zona de classificação do seu grupo – A5. Pelo regulamento da Série D, os quatro primeiros colocados garantem vaga à fase seguinte do torneio.

O União Esporte Clube fez a lição de casa e conseguiu, ontem, no Luthero Lopes, a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. Com um gol de cabeça do zagueiro Lucão, aos 27 minutos da primeira etapa, o Colorado derrotou o Anápolis (GO) por 1 a 0 e subiu para a quarta colocação em seu grupo.

Atualmente, o Brasiliense, que venceu ontem o Iporá (GO) fora de casa e de virada por 3 a 1, é o líder disparado, com 19 pontos. O Anápolis aparece cinco pontos atrás, na segunda colocação com 14. O time goiano de Iporá está na terceira colocação com 11, a mesma pontuação do União, mas por ter marcado mais gols fica à frente.

Na próxima rodada, o União, que soma duas vitórias, uma derrota e cinco empates na competição, terá pela frente, fora de casa, o CRAC (GO), em partida que será disputada no próximo domingo (16), na Arena Rifertil, às 16h.

Na noite de ontem, no fechamento da rodada do Grupo A5, o Mixto foi até o Tocantins e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Capital FC. Com isso, caiu da quarta colocação para a sexta, com 10 pontos.