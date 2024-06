Na notificação, a Secretaria Municipal de Cultura explica que a casa, conhecida como Casa de Lata, localizada na Avenida Paraíba, número 302, Jardim Marialva, necessita de proteção, visando a garantia da preservação do patrimônio histórico do município.

A partir de agora, o imóvel encontra-se protegido, mas o proprietário continua podendo usufruir da propriedade que está dentro da área de tombamento, inclusive podendo transferir a outro, ficando apenas limitado a alguns usos e algumas intervenções de acordo com as diretrizes do perímetro de tombamento e sujeitas à aprovação prévia da Comissão Técnica.

A Casa de Lata foi construída por Francisco Macedo Brito, que na cidade ficou conhecido como Chico da Lata. Toda estruturada com materiais recicláveis, a casa começou a ser construída em 1995 por Chico da Lata e foi finalizada somente em 2014.

A casa do seu Chico da Lata acabou se tornando uma atração turística de Rondonópolis e chegou a ser mostrada em reportagem do Fantástico, no quadro Me Leva Brasil, que era apresentado por Maurício Kubrusly.