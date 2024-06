Uma nova tentativa de tornar o dia do padroeiro de Rondonópolis, São João Batista, celebrado em 24 de junho, como feriado municipal, deve reascender a polêmica sobre o assunto na Câmara Municipal. Isto poque, no passado, esta proposta já foi discutida e as entidades representativas dos segmentos comercial e empresarial se manifestaram contrárias.

A ideia de colocar novamente o tema em pauta partiu, mais uma vez, do vereador Batista da Coder (PSB).

Anteontem, durante reunião da ordem do dia, ele anunciou que pretende levar para o debate uma alteração na lei municipal 5.505/2008, do ex-vereador Olímpio Alvis, que tornou São João Batista padroeiro de Rondonópolis. Com a modificação na lei, Batista quer tornar a data feriado no município, aliás como queria o próprio Olímpio Alvis em sua proposta original apresentada em 2008.

Contudo, acabou enfrentando fortes resistências das entidades representativas dos setores comercial e empresarial do Município, que se manifestaram contrárias à criação de mais um feriado na cidade.

Diante da resistência, a Câmara Municipal optou por estabelecer o Dia de São João Batista como sendo o do padroeiro de Rondonópolis, mas suprimindo o feriado.