Os bispos de Mato Grosso, incluindo o bispo da diocese de Rondonópolis-Guiratinga, dom Maurício da Silva Jardim, assinaram uma mensagem em conjunto, direcionada a padres e diáconos, bem como aos cristãos em geral, sobre as eleições municipais que acontecem em 6 de outubro.

No texto, eles destacam a necessidade de identificar e escolher bem os candidatos e as candidatas, fazem alerta quanto às fake news e pedem união, repudiando a violência ou divisão.

Na mensagem, os bispos dizem que essas eleições têm uma importância particular pela proximidade dos candidatos e candidatas com os eleitores, bem como com suas preocupações mais concretas, por exemplo, a educação de qualidade para as crianças e adolescentes, o sistema público de saúde eficiente e para todos, a segurança, a moradia digna e acessível à população de baixa renda, o cuidado com o meio ambiente, a atenção especial aos povos indígenas, aos ribeirinhos e à população em situação de rua, entre outras.

“Dos prefeitos municipais espera-se uma conduta ética nas ações públicas, nos contratos assinados, nas relações com os demais agentes políticos e com os poderes econômicos. Dos vereadores requer-se uma ação correta de fiscalização e legislação que não passe pela simples identificação com a bancada de sustentação ou de oposição ao Executivo”, escrevem.

Os bispos lembram na mensagem que a Igreja Católica no Brasil tem longa tradição na valorização da Ficha Limpa e na denúncia da imoral e antiética compra de votos que, além de crime, passou a cassar os mandatos dos culpados. “Votar por troca de favores ou simplesmente por amizade pode comprometer seriamente nosso futuro”, afirmam.