Na quarta-feira (17), o dia continua quente, com temperatura entre 23ºC e 36ºC, mas a previsão é de muitas nuvens com a probabilidade de ocorrência de pancadas de chuvas isoladas.

Para o resto da semana, o Instituto prevê dias com temperatura de até 36ºC, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. Para hoje, além da possibilidade de ocorrência de chuvas intensas ao longo do dia, o Inmet prevê temperatura variando entre 36ºC (máxima) e 23ºC (mínima).

Rondonópolis deve continuar tendo dias com calor e pancadas de chuvas pela frente. Ontem (15), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a cidade válido até a meia-noite de hoje (16).

Assim como na quarta-feira, o rondonopolitano deve ter uma quinta-feira (18) de muito calor, com temperatura máxima de 36ºC e mínima de 23ºC, mas com a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante o dia.

A previsão para sexta-feira (19) também é de um dia com muitas nuvens, com a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. Mais uma vez a temperatura deve variar entre 36ºC (máxima) e 23ºC (mínima).