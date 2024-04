O União empatou com o Iporá-GO em 2 a 2, na tarde deste sábado (27), em jogo de estreia do grupo A5, do Campeonato Brasileiro da Série D.

No primeiro tempo, o Colorado foi quem propôs o jogo, contudo foi o time da casa que abriu o placar no início da partida.

Aos 2 minutos, depois de uma jogada pela esquerda, Eduardo Gonçalves conseguiu marcou o gol mesmo escorregando.

Aos 11 minutos, veio o empate do União através de um belo chute de fora da área, Geandro colocou igualdade no placar: 1 a 1 no primeiro tempo.

No segundo tempo, o União, aos 8 minutos, fez 2 a 1 através do jogador Thomás Balbino, que converteu pênalti cometido após contra-ataque pela esquerda.

Entretanto, aos 16 minutos, Luquinha do Iporá (GO) chutou de fora da área e encobriu o goleiro colorado. Placar final: 2 a 2. O União deixou escapar o que seriam os seus 3 primeiros pontos no brasileiro.

Na segunda rodada, o União recebe o Capital (TO), no próximo sábado (4), às 19h, no estádio Luthero Lopes.