A reportagem apurou que a ação movida por Pátio, que deverá ser julgada no próximo dia 15, não foi bem recebida pelos parlamentares e a reação deverá ocorrer em duas frentes: política e no Judiciário.

Ao contrário de ter que pagar as emendas até o próximo dia 30 junho, como foi aprovado pelos vereadores contra a sua vontade no ano passado, o prefeito quer fazer esse pagamento ao longo deste ano.

A insistência de Zé do Pátio em não liberar o pagamento das emendas impositivas, inclusive, foi um dos assuntos discutidos pelos vereadores na reunião da Ordem do Dia realizada na tarde de terça-feira.

Como noticiou o A TRIBUNA anteontem, vereadores estão insatisfeitos com o não pagamento, até o momento, por parte do prefeito, das emendas impositivas que fizeram na peça orçamentária deste ano e que foi aprovada na Câmara Municipal no ano passado.

Em meio às cobranças dos vereadores sobre o pagamento das emendas impositivas previstas na Lei de Orçamento Anual (LOA) de 2024, o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) ingressou com uma ação de inconstitucionalidade na Justiça para não ter que fazer o pagamento dessas emendas até o próximo dia 30 de junho.

A esticada de corda de Pátio, que não se conforma em ter que pagar as emendas até o dia 30 de junho, pode estremecer, segundo fontes ouvidas pela reportagem, a relação entre o chefe do Executivo e o presidente da Casa de Leis, vereador Júnior Mendonça (PT).

É que os dois, Pátio e Júnior Mendonça, no plano eleitoral, vêm costurando uma aliança política visando a disputa do Paço Municipal nas eleições deste ano. “Esta ação de Pátio terá reflexos políticos tanto na relação com a Câmara, que já não anda boa, como também com um possível aliado para disputa eleitoral deste ano”, avaliou a fonte.