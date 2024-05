Exportações de Rondonópolis atingem U$ 1.051,09 bilhão em quatro meses, com crescimento de 5,3% no ano. O montante mantém a cidade como maior exportadora de Mato Grosso e 14ª maior do Brasil no período. Os dados são do Ministério da Indústria e Comércio Exterior.

Os números do comércio exterior mostram ainda que o total exportado por Rondonópolis entre janeiro e abril deste ano representa 11,4% das exportações mato-grossenses e 1% da brasileira.

Somente em abril, as exportações da cidade chegaram a U$ 300 milhões, aumento de 17,1% com relação a abril de 2023.

Já as importações tiveram redução de 46,3% nos quatro primeiros meses deste ano em comparação ao ano passado, atingindo um total de U$ 206,12 milhões. Mesmo com a queda, Rondonópolis é a cidade que mais importou em Mato Grosso no período e a 86ª do Brasil. O total importado representou 26,4% das exportações mato-grossenses e 0,3% do país. No mês de abril, as importações somaram U$ 57,3 milhões.

Com as exportações chegando a U$ 1.051,09 bilhão entre janeiro e abril e as importações somando U$ 206,12 milhões, Rondonópolis conta com um superávit de U$ 844,97 milhões no período.

A torta e outros resíduos da extração do óleo de soja foram os principais produtos exportados por Rondonópolis nos quatro primeiros meses do ano. Eles representaram 43% do total das exportações da cidade, com valor total de U$ 454 milhões.