O Ministério Público do Estado de Mato Grosso notificou a Secretaria Municipal de Saúde, recomendando que providencie em um prazo de até 10 dias, luvas de procedimento aos enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Pronto Atendimento Infantil.

A recomendação foi feita pela promotora de Justiça Joana Bertoni Ninis com base em denúncia feita pelos vereadores Dr. José Felipe Horta e Kalynka Meirelles, que informaram sobre as condições inadequadas de trabalho dos profissionais nas unidades de saúde.

Conforme a notificação, faltam equipamentos essenciais à segurança do trabalho dos enfermeiros, tais como as luvas, uma vez que apenas estão sendo disponibilizadas luvas de procedimento nos tamanhos P e PP, tornando impossível a utilização desses insumos, pois a maior parte dos profissionais utiliza as luvas no tamanho M.