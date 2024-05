Durante a sessão de ontem da Câmara Municipal, os vereadores aprovaram a criação de uma comissão especial para acompanhar a execução das emendas impositivas previstas na Lei de Orçamento Anual (LOA) de 2024, que foi aprovada no final do passado.

A medida foi tomada, segundo o A TRIBUNA apurou, pelo fato de que o prazo final para o pagamento é 30 de junho mas, até o momento, nada foi pago.

A Câmara Municipal e o prefeito Zé Carlos do Pátio travam um verdadeiro “cabo de guerra” sobre o pagamento das emendas impositivas, uma montanha de dinheiro que chega perto dos 36 milhões de reais, recurso esse que será fatiado entre os 21 vereadores.

Insatisfeito em ter que pagar até o dia 30 de junho, Pátio ingressou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin). Com isso, ele quer garantir que possa fazer esta liberação ao longo do ano.

A comissão aprovada será composta pelos vereadores Marildes Ferreira (PSB), Dico Sodré (MDB), Adilson do Naboreiro (MDB), Roni Cardoso (UB) e Ozeas Reis (UB).