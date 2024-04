No mundo do futebol, há muitas histórias para serem contadas, mas poucas focam nos bastidores da administração dos clubes. O Flamengo é um dos casos mais emblemáticos e cujo processo de transformação econômica agora é contado no livro “Paixão e Sucesso – A Gestão que Transformou um Clube” (Ed. Lux).

A obra, com 214 páginas, traz em detalhes como ele colocou a casa em ordem, revolveu sua dívida e ganhou fôlego para mostrar seu brilho nos gramados.

O livro será lançado no próximo dia 29 de abril, às 18h30, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, Rio de Janeiro. Com prefácio escrito pelo ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello (2013-2018), contracapa do escritor e imortal Ruy Castro, e orelhas pelo ex-diretor do Banco Central, Afonso Bevilaqua, ele ainda conta com 16 autores, que assinam os 13 capítulos da obra, dividida em 4 blocos temáticos, e onde são revelados detalhes inéditos do processo de transformação do clube.

Um deles é o fato de o Flamengo ter que recuperar a gestão do próprio estacionamento na Gávea, após constatar que empresas e moradores vizinhos estacionavam os carros pagando um valor quase simbólico ao clube (R$100 por mês) em uma das áreas mais caras da capital fluminense.

Segundo os organizadores da obra, o sócio emérito do Flamengo, Pedro Iootty, e os economistas Fabio Giambiagi e Rodrigo Madeira, a ideia de organizar um livro que falasse sobre a transformação que estava ocorrendo no clube surgiu em 2016, com o objetivo de mostrar a experiência em detalhes, e que elas possam servir de inspiração àqueles interessados na boa gestão do futebol.

“Queríamos documentar o legado de um período único do clube e contribuir para o debate de forma técnica e baseado em fatos e dados. Este não é um livro político, não queremos este peso, e sim, mostrar como o Flamengo saiu de uma situação complicada para reocupar um lugar de destaque no futebol brasileiro e sul-americano, baseado em um modelo de negócio que tem a torcida como bem maior”, destacam.

Mudança de patamar dentro e fora do campo

Além dos organizadores, “Suesso e Paixão” traz em seus capítulos depoimentos de nomes importantes da vida rubro-negra, como o ator e publicitário Antonio Tabet, os advogados Bernardo Accioly e Flavio Willeman, e o economista Alexandre Póvoa. O livro ainda traz uma análise de dois grandes nomes ligados à área de finanças e gestão no esporte: o jornalista Rodrigo Capelo e o economista Cesar Grafietti.

Em algumas partes do livro, é possível acompanhar, com detalhes técnicos e histórias ainda pouco contadas, como a antiga direção aposentou a figura do diretor amador e não remunerado, cargo comum em muitos clubes brasileiros, para passar a contratar executivos selecionados do mercado, segundo as melhores técnicas de recrutamento.

Além da gestão financeira, outros aspectos igualmente relevantes são abordados no livro, como o planejamento, fundamental para definir estratégias e objetivos e dar suporte às ações de outras áreas. Pelo lado jurídico, destaca-se a celebração de acordos capazes de reduzir as dívidas.

Nesse ponto, entra em cena a questão da governança, para evitar que novos passivos sejam criados, além da própria profissionalização da gestão. Outro pilar importante da transformação e pouco conhecido foram as reformas do estatuto. É como uma obra de infraestrutura, pouca gente vê, mas sem ela não é possível ter sustentação. Há ainda histórias dos novos rumos dentro do setor de comunicação e marketing, que ajudaram a mudar o patamar do clube ao longo da década de 2010 em diante.

Confira outras histórias curiosas

Em 2013, após o título da Copa do Brasil, o elenco procurou a direção do clube surpresa: o prêmio pelo título havia sido pago na data combinada e não era algo comum. O clube tinha um problema com um vazamento da piscina que consumia um valor alto da folha de pagamento. O problema foi solucionado.

O clube conseguiu negociar o Morro da Viúva, em 2018, após ver um patrimônio do Flamengo ser abandonado e invadido. O Flamengo já chegou a trocar valor de patrocínio por materiais de construção para ajudar nas obras de construção do novo Centro de Treinamento.

O clube perdeu o meio-campista Gerson, que era da base do Flamengo, por falta de ajuda de custo. Ele foi para o Fluminense e hoje voltou a ser jogador rubro-negro e em um clube com outra realidade financeira e estrutural.