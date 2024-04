A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande concluiu ontem (26) os cumprimentos de 14 mandados judiciais de prisões preventivas e de buscas e apreensões contra uma associação criminosa envolvida em roubos na zona rural dos municípios de Nossa Senhora do Livramento e Várzea Grande.

Durante a Operação Agrum Tutum foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão contra criminosos que vinham aterrorizando moradores das zonas rurais nos dois municípios.

As ordens de busca e apreensão foram cumpridas nas residências dos alvos nas celas de criminosos que estão presos na Penitenciária Central do Estado, na capital.

Na unidade prisional foram localizados aparelhos celulares nas celas de dois alvos.

A investigação da Derf de Várzea Grande apontou que um dos presos era o responsável em ordenar, de dentro da penitenciária, a execução dos roubos em fazendas e chácaras.

Um dos alvos da operação foi autuado em flagrante por receptação qualificada. No endereço, os policiais civis localizaram objetos roubados de uma fazenda em Nossa Senhora do Livramento e apreenderam um veículo Land Rover com o investigado.

O veículo de alto padrão, possivelmente, foi adquirido com proveito das práticas criminosas. O suspeito confirmou que havia vendido outra parte dos objetos para terceiros.

Com apoio da Delegacia de Lucas do Rio Verde, foi cumprido um mandado de prisão de um dos alvos que está detido no centro de detenção daquele município.

Outro alvo da operação, de alta periculosidade, teve o mandado de prisão cumprido pela equipe de investigadores da Derf, na manhã desta sexta-feira, no município de Diamantino.

De acordo com o delegado Sérgio Almeida, da Derf de Várzea Grande, a associação criminosa vinha aterrorizando os moradores da zona rural de Livramento e Várzea Grande, invadindo fazendas e chácaras, fortemente armados, e agindo com extrema violência contra as vítimas.

Agrum Tutum significa campo seguro, que traz a ideia de que, independentemente, de ser zona rural, o munícipe tenha a sensação de que está sendo amparado pelo Estado por meio dos órgãos de segurança, neste caso a Policia Civil que esclareceu os crimes e identificou os autores.