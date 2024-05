Após a fala da secretária, vereadores reclamaram que Ione não respondeu a várias peguntas. “Disse nada com nada. Não respondeu questionamentos importantes, como o relacionado à aquisição e ao pagamento de medicamentos”, apontou o vereador Subtenente Guinancio (PSDB), um dos autores do requerimento de convocação da secretária.

Na mesma linha adotada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio na coletiva de imprensa na terça-feira, um dia após transferir o seu gabinete para a Secretaria Municipal de Saúde, com o propósito de solucionar os gargalos do setor, Ione buscou minimizar os vários problemas na área da saúde que são relatados diariamente por aqueles que buscam o serviço.

A secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, compareceu ontem (8) à sessão da Câmara Municipal para responder questionamentos dos vereadores sobre os muitos problemas que vêm sendo enfrentados pela saúde pública municipal, como filas imensas nos postos, principalmente na UPA e no Pronto Atendimento Infantil, o PAzinho, além da falta de medicamentos, materiais básicos e insumos nas unidades de saúde.

Diante do adiantado da hora, com a sabatina avançando para dentro do segundo expediente da sessão, que é o momento onde os vereadores discutem e votam os projetos, ficou deliberado pelo presidente da Casa de Leis, vereador Júnior Mendonça (PT), que os questionamentos sem respostas deverão ser encaminhados para os parlamentares, por Ione Rodrigues, até amanhã.

“Temos projetos importantes para votar. Então, assumo este compromisso com os vereadores que a secretária encaminhará as respostas até sexta-feira”, garantiu o líder do prefeito, vereador Reginaldo Santos (PSB), ao pedir o encerramento da sabatina.