O Ministério Público Federal (MPF) vai apurar, em um inquérito civil público, o eventual descumprimento de prazo no repasse de verbas federais relativos a convênio firmado entre o Município de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, e a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

O inquérito civil foi instaurado por portaria assinada pela procuradora da República, Denise Nunes Rocha Muller Slhessarenko, com data de 8 de maio e publicado no Diário Oficial do MPF desta quinta-feira (16).

Entre as justificativas para a abertura do inquérito civil, a procuradora aponta a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais.

O inquérito civil vai investigar os repasses do Município para a Santa Casa referentes ao Termo de Convênio 15/2023, diante de alegações de atrasos nos pagamentos.

O inquérito sucede um procedimento preparatório instaurado pelo MPF no ano passado para apurar o alegado atraso no repasse de verbas federais do referido convênio ao filantrópico.