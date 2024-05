A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, externou ontem sua preocupação com o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do Município de Rondonópolis que, segundo a sindicalista, está em vias de vencer.

Conforme Geane, o Paço Municipal tem duas pendências que precisam ser resolvidas até hoje, dia 17 de maio. “Caso não sejam sanadas, a partir deste sábado o CRP de Rondonópolis estará suspenso”, alerta a sindicalista.

“Estamos preocupados com esta situação e com a falta de resposta da prefeitura”, aponta Geane, acrescentando que a parte do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) já foi feita, restando apenas o que cabe à prefeitura.

O Certificado de Regularidade Previdenciária é o documento que comprova que o município está de acordo com as normas definidas pelo Regime da Previdência Social e atende as diretrizes previdenciárias dos servidores públicos. Sem o CRP, o município pode ficar impedido de firmar convênios e receber repasses de recursos federais, afetando assim vários serviços para a população.

Ano passado, o CRP do município ficou suspenso pelo Ministério da Previdência Social por quase dois meses, causando uma série de transtornos, troca de acusações entre a gestão municipal e a direção do Impro e chegou até a ser alvo de um pedido de abertura de Comissão Especial de Investigação (CEI) na Casa de Leis, que não vingou. Agora, ao que tudo indica, o “fantasma” do CRP volta a rondar o Paço Municipal.