O empresário reiterou que os caminhões estão sendo carregados e sairão em comboio nesta sexta-feira pela manhã com a escolta da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Rondonopolitanos participam em massa e, diante da grande quantidade de doações para os afetados com as chuvas no Rio Grande do Sul, a coordenação da Ação de Solidariedade Emergencial informou que vai finalizar os recebimentos no Centro de Eventos da Paróquia Santa Terezinha e na Cáritas Diocesana às 12h de hoje (9). As doações saem em comboio de caminhões com destino a Porto Alegre nesta sexta-feira (10), às 7h30.

“Eles terão como destino a Instituição Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul na central de Porto Alegre, que irá imediatamente efetuar a distribuição de acordo com as necessidades de cada munício afetado”, acrescentou.

“Nossa gratidão a todos que abraçaram esta causa e não mediram esforços em prol daquelas famílias que mais necessitam neste momento. Mato Grosso, sobretudo Rondonópolis, para mim, é a Capital Mundial da Solidariedade”, aponta Miguel Weber.

A Ação de Solidariedade em Prol do RS foi iniciada no último sábado (4) e teve também a coordenação da Diocese de Rondonópolis. Sindicatos, entidades locais, empresas e os clubes de futebol da cidade participaram e ajudaram na arrecadação das doações.

Catástrofe no Sul: Polícia Civil arrecada donativos para vítimas

Em solidariedade à tragédia provocada pelas chuvas fortes no sul do país, a Polícia Civil de Mato Grosso realiza a “Campanha Solidária ao Rio Grande do Sul”.

A ação visa arrecadar donativos não perecíveis, como água potável, leite em pó, barra de cereal, bolachas, lanternas, pilhas, roupas, entre outros itens que possam ajudar as famílias atingidas pelas enchentes.

As doações poderão ser feitas até o dia 15 de maio, em todas as unidades policiais de Mato Grosso. Cada Delegacia Regional ficará responsável por recolher os materiais arrecadados nas respectivas regiões, e fazer a entrega dos produtos no prédio da Diretoria Geral, em Cuiabá, até o dia 20 de maio.

Após reunir os donativos na Capital, a instituição fará a logística de transporte até o Estado do Rio Grande do Sul.

Dúvidas ou mais informações pelo telefone (65) 3613-5609.