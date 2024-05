Desde então, o assassinato segue em investigação sem mais nenhuma pessoa indiciada pela participação no crime. As possíveis motivações para a execução também nunca foram apontadas.

Os desembargadores votaram contra a habeas corpus que pretendia a revogação da prisão preventiva do ex-PM em sessão realizada ontem (8). Edvan foi apontado pela Polícia Civil, em junho de 2022, como um dos executores do crime.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a prisão do ex-policial militar Edvan de Souza Santos que é suspeito de conduzir a motocicleta para o cometimento do assassinato da ex-diretora geral do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Terezinha Silva de Souza, ocorrido em 16 de janeiro de 2021.

Além disso, a mesma moto CB 300, vermelha, utilizada no homicídio em Rondonópolis foi usada em um dos casos em Pontes e Lacerda em que ele é acusado.

A polícia ainda apontou que a arma que foi usada no assassinato de Terezinha é indicada pela perícia como a mesma que foi usada em quatro dos homicídios em que o suspeito é acusado de ter cometido em Pontes e Lacerda.

O crime

A ex-diretora do Sanear, Terezinha Silva, foi morta com vários tiros na Rua Otávio Pitaluga no cruzamento com a Avenida Dom Wunibaldo, quando o veículo que ela estava parou no semáforo.

Uma moto vermelha, CB 300, com dois homens, parou ao lado do veículo e fez vários disparos que atingiram Terezinha e causaram a sua morte. O motorista do Sanear, que conduzia o veículo, não teve ferimentos graves.