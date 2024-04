O apoio ao candidato a prefeito na eleição deste ano ‘rachou’ a federação Rede-Psol. Reconduzida à presidência do partido em Rondonópolis, Janaína Lima disse ontem (15) ao A TRIBUNA que a sigla ainda não fechou questão sobre o seu candidato a prefeito na eleição deste ano.

Já o Rede tem sinalizado caminhar com Paulo José (PSB), que é o nome defendido pelo prefeito Zé Carlos do Pátio, também do PSB, para ser seu sucessor no comando do Palácio da Cidadania a partir de 1º de janeiro de 2025.