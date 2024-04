A reunião participativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que acontece hoje (26), das 14h às 17h, em Rondonópolis, é a oportunidade para que a sociedade local apresente pedidos de obras, alterações de projetos ou reprogramações de obras previstas na BR-163/364, no trecho sob gestão da Concessionária Nova Rota do Oeste.

A Comissão Pró-Travessia Urbana, movimento de lideranças comunitárias criado justamente para cobrar melhorias na travessia urbana da BR-163, é uma das organizações que vai participar da reunião.

O grupo pretende apresentar propostas que incluem o adiantamento da obra de construção do contorno norte, que está prevista somente para 2027, bem como obras que melhorem a trafegabilidade e garantam mais segurança no trecho urbano da rodovia.

Também deve fazer parte das reivindicações que serão apresentadas à ANTT, a construção do viaduto na região do Trevão, que hoje sofre com congestionamentos que prejudicam moradores da cidade que precisam passar pela região para trabalhar.

Ontem (25), a Nova Rota do Oeste também convocou a população local para participar. “A participação da população de Rondonópolis é muito importante. No encontro, a ANTT receberá as contribuições orais e por escrito sobre inclusão, alteração, reprogramação e exclusão de obras e serviços ou alteração de escopo”, informou.

Em Rondonópolis, o encontro será realizado das 14h às 17h, auditório do Hotel Slaviero Rondonópolis, situado na rua Arnaldo Estevão, nº 985, bairro Jardim Monte Líbano. O espaço tem capacidade para 100 pessoas.

Rondonópolis vai receber a terceira reunião participativa da ANTT em Mato Grosso que tem como objetivo fazer modificações no contrato de concessão da rodovia BR-163 entre a divisa do estado com Mato Grosso do Sul e Sinop. Reuniões já ocorreram esta semana em Sinop e em Cuiabá.