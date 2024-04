O deputado estadual Cláudio Ferreira (PL) cobrou, nesta quarta-feira (24), que a prefeitura de Rondonópolis tome medidas para atender as reivindicações da comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Mato Grosso –Unemat – relativas às más condições do prédio e insegurança no local, conforme consta em reportagem veiculada pelo jornal A TRIBUNA em sua edição do último final de semana.

“Destaco aqui a necessidade de fazer uma cobrança pública e dar voz aos estudantes da Unemat de Rondonópolis, cerca de 700 alunos que, infelizmente, estão sendo vítimas de uma atuação e escolhas políticas equivocadas por parte da gestão municipal”, disse Cláudio Ferreira, pré-candidato à prefeitura, no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Para o parlamentar, a atuação da Unemat em Rondonópolis tem sido importante para o desenvolvimento econômico e educacional do município e da região sudeste mas, na sua avaliação, a atual gestão tem errado ao ignorar os alunos da universidade.

“Nós sabemos a dificuldade que é para o filho da classe trabalhadora ter condições para pagar uma parcela em uma faculdade privada e, infelizmente, a gestão do Executivo Municipal tem se comportado de uma maneira totalmente errática em relação à instituição e também aos alunos que já estão cansados de tanto cobrar e não serem ouvidos”, apontou Cláudio Ferreira, ao relatar que essas ações comprometem não apenas o aprendizado, mas também a integridade física e emocional dos alunos.

As principais reclamações dos estudantes em Rondonópolis são a ausência de segurança no campus, por falta de cercamento da área e pela necessidade de instalação de guarita para controle do acesso de pessoas ao local, além da precariedade das instalações que sofrem, por exemplo, com a falta de drenagem. Os acadêmicos cobram ainda uma reunião para que o prefeito ouça as demandas da comunidade acadêmica.