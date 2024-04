A prefeitura abandonou, de vez, a construção do Parque Natural Municipal de Rondonópolis (antigo Parque da Seriema). Mesmo com a estrutura interna pronta há mais de dois anos, o Parque não foi inaugurado até hoje por falta de uma via de acesso.

Em janeiro deste ano, o A TRIBUNA mostrou as condições precárias em que se encontram os espaços construídos no parque. Em meio ao mato, banheiros, quadras esportivas e demais estruturas que compõem o local estão praticamente destruídos.

Na ocasião, o vereador Paulo Schuh (PL) denunciou a situação e cobrou explicações da Prefeitura. Ao vereador, o Município comandado por José Carlos do Pátio, respondeu que faria uma licitação para construção da via de acesso ao Parque com estacionamento e que o local passaria a contar com segurança. Porém, passados mais de três meses, nada mudou e a licitação ainda não tem data marcada.

Ao A TRIBUNA, Paulo Schuh informou que fará um novo requerimento à Prefeitura cobrando informações sobre a atual situação do parque.

A obra, que já custou aproximadamente R$ 7 milhões aos cofres públicos, teve a fiação furtada, assim como o transformador de energia, teve ainda vasos sanitários e portas quebradas, além de estar sendo totalmente tomada pelo mato.

Ontem, um leitor manteve contato com o A TRIBUNA para declarar que teve a curiosidade de entrar no Parque com a sua camionete e percorreu por uma boa parte dele, mesmo com a via de acesso precária, e se sentiu até mal com o que viu, “é o nosso dinheiro completamente jogado fora, tudo destruído”, afirmou indignado, e completou: “será que o Ministério Público não poderia levantar esta situação e responsabilizar os culpados?”.

DESCASO

A construção do Parque vêm se arrastando por vários anos. Anunciado oficialmente em 2013 pelo ex-prefeito Percival Muniz, a desapropriação da área foi concluída em 2015.

As obras, no entanto, tiveram início somente em 2019, quando depois de polêmicas ambientais e intervenção judicial, o prefeito José Carlos do Pátio anunciou novamente a criação do Parque, que foi todo reformulado, abrangendo uma área com equipamentos voltados para o lazer e de uso coletivo menor. Grande parte da área municipal será de preservação ambiental, sem acesso público.

A partir de 2019, após serem iniciadas, as obras tiveram várias interrupções e, finalmente, foram concluídas em 2022, porém, o projeto original não previa a construção da via de acesso e nem a extensão da rede elétrica.

Em junho do ano passado, o Município implantou a rede elétrica no Parque e para que seja inaugurado e aberto ao público, ainda depende da pavimentação da rua de acesso.