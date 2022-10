A programação da Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida está movimentando os fiéis com atividades religiosas. A parte social acontecerá neste domingo (16), com inicio as 10h30 e término as 13h00, com o Tradicional Churrasco da Padroeira.

O evento funcionará em um modelo diferenciado, somente com entrega pelo sistema drive-thru. Dois pontos de entrega serão montados para facilitar a vida dos participantes, sendo na Avenida Dom Pedro II, e na Rua Rio Branco.

O cardápio do churrasco será carne bovina e suína, linguiça, arroz, pirão, mandioca e farofa. o valor do ingresso é de R$ 40,00 e os ingressos estarão à venda com os organizadores do evento e na secretaria da paróquia pelo telefone: (66) 3022-5507.

Toda a renda do evento será destinada à manutenção das despesas da paróquia, a finalização da cozinha e as e ações de evangelização nas comunidades.