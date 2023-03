O piloto e mecânico de aeronaves Messias Geraldo Magalhães faleceu neste domingo (26-3), por volta das 17h30, no Hospital Dr. Mário Perrone – Unimed, vítima de um tumor no pulmão. Ele tinha 86 anos e vinha tratando da doença desde julho do ano passado.

- Publicidade - Nascido em 1936, em Caiapônia-GO, Messias veio para Rondonópolis em 1956, logo após a emancipação político da cidade. Por toda a vida atuou na aviação executiva, voando por todo o Brasil. Trabalhou na profissão até os 74 anos de idade.

O pioneiro deixa a esposa Loracy e dois filhos, Humberto e Márcia, além de seis netos e um bisneto. Segundo o filho Humberto, o pai deixa um grande legado de valores para a família, sendo uma das suas principais características a gratidão.

O corpo de Messias está sendo velado em capela do Cemitério de Vila Aurora, com enterro programado para a tarde desta segunda-feira (27), em horário ainda a ser definido.

Neste momento difícil, o A TRIBUNA externa à família, parentes e amigos os mais profundos sentimentos, rogando a Deus forças para superar essa perda.