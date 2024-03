“De alguma forma, vou procurar as principais cidades onde tiver consenso entre aqueles que me apoiam. Onde não tiver consenso, eu vou ficar fora da briga”, avisou Mauro Mendes que, em 2026, não descarta disputar uma das vagas de senador por Mato Grosso que estará disponível.

DUCHA DE ÁGUA FRIA

O que é de se estranhar, nesta declaração de Mendes sobre a sucessão municipal, é que ele não mencionou o nome da empresária Marchiane Fritzen, que é o do seu partido e recentemente foi alçada à condição de pré-candidata do governador à prefeitura de Rondonópolis, após se reunir com a cúpula da sigla em Cuiabá.

A fala do governador ao programa SBT Comunidade também caiu como uma ducha de água fria nas pré-candidaturas a prefeito dos deputados Cláudio Ferreira (PL) e Thiago Silva (MDB), uma vez que ambos esperam pelo apoio de Mauro Mendes.

Outro que também alimentava alguma esperança de receber o apoio do atual mandatário do Palácio Paiaguás era o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), nome que vem sendo defendido pelo prefeito Zé Carlos do Pátio para a sua sucessão.

Além destes, ainda tem o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), que também se articula para tentar voltar a governar a cidade e é do mesmo partido do vice-governador Otaviano Pivetta. Nesse caso, o apoio de Mendes também era aguardado.