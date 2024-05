Depois de reportagem do A TRIBUNA, veiculada em sua edição de ontem, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a obra de construção do Parque Encontro das Água “Lamartine da Nóbrega”, localizado na Vila Aurora, no encontro do Ribeirão Arareau com o Rio Vermelho, deve ser concluída em julho.

Como mostrou a reportagem, as obras do Parque Encontro das Águas já se arrastam há mais de 4 anos. Anunciado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio como um dos maiores da cidade, o parque está em construção desde 2019.

Inicialmente, com previsão de ser entregue à população em 2020, as obras foram paralisadas algumas vezes e, em julho de 2022, a prefeitura informou que havia concluído a primeira etapa da construção.