A lista de chamamento dos primeiros beneficiários do Programa SER Família CNH Social, para abertura dos processos da primeira habilitação gratuita foi publicada hoje (2) no Diário Oficial do Estado, pelo Governo de Mato Grosso.

Nesta primeira lista foram chamadas 1.670 pessoas, que devem comparecer em uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) munidos de documento oficial com foto e CPF, nos dias estipulados no edital, para iniciar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O programa vai fornecer a primeira carteira nacional de habilitação gratuitamente para 10 mil pessoas de baixa renda, e é liderado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes,

“Assim como os outros programas do SER Família, o CNH Social ajuda as pessoas que mais precisam. Com a habilitação gratuita elas vão ter mais oportunidades de trabalho e melhorar de vida”, disse a primeira-dama de MT.

Os atendimentos serão realizados sem necessidade de agendamento prévio, facilitando o acesso durante todo o dia, conforme as datas e horários estabelecidos. Os convocados devem comparecer aos seguintes locais de atendimento:

Em Cuiabá, o atendimento será aos sábados, nos dias 11 e 18 de maio de 2024, na sede do Detran-MT, localizada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 1.000, Centro Político Administrativo, das 8h às 16h.

Em Várzea Grande, aos sábados, nos dias 11 e 18 de maio de 2024, no Centro Estadual de Cidadania do Shopping Várzea Grande, das 10h às 18h.

No interior do Estado, o atendimento será de segunda a sexta, das 8h às 16h, de 13 a 24 de maio de 2024.

Confira a lista dos convocados aqui.