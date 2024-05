Mais um grave acidente na Serra de São Vicente, registrado no final da manhã de ontem (16), causou a interdição da BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá por quase 4 horas. A pista da rodovia no sentido sul, de Cuiabá a Rondonópolis permaneceu interditada, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste, das 11h43 até as 15h.

A concessionária explicou que foram registradas duas ocorrências no km 356, em Santo Antônio de Leverger. Na primeira, um veículo de carga tombou e, na segunda ocorrência, três carretas colidiram.

Uma delas estava carregada com pluma de algodão e pegou fogo no local. A pista sentido sul teve que ser interditada para o atendimento e o fluxo de veículos foi liberado às 15h.

Ainda, de acordo com a Nova Rota, as equipes de resgate e operacional da concessionária estiveram no local atendendo aos envolvidos e controlando o fluxo de veículos.

Cinco pessoas viajavam nos quatro veículos e somente uma dela teve um corte no dedo e foi atendida no local. Todos os ocupantes dos veículos assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.