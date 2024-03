Em estado de alerta em função da alta infestação pelo Aedes aegypti, conforme dados do primeiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa/LIA) de 2024, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que seis bairros da cidade estão em situação mais preocupante. Nestes locais, os índices de infestação são os maiores registrados em Rondonópolis.

A atenção deve ser redobrada pelos moradores dos bairros Parque Universitário, Sagrada Família, Vila Operária, Jardim Primavera, Parque São Jorge e Jardim Gramado .

O LIRAa é utilizado para determinar a infestação pelo Aedes aegypti e determinar a situação de atenção de um local. Rondonópolis está em situação de alerta, o que demanda medidas mais efetivas para o combate ao mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya.

A situação tem preocupado o Município e a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que fará, a partir desta segunda-feira (18), durante toda a semana, uma ação conjunta com o Governo do Estado para tentar reduzir a existência de focos do mosquito.

A Saúde aponta que está encontrando dificuldades nas ações de combate ao Aedes aegypti na cidade. De acordo com dados da Pasta, em cada região visitada pelos agentes de combate à endemias, uma média de 30% de imóveis estão fechados, ou seja, os agentes não têm acesso para fazer a varredura.